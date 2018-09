Merkel kommt nicht zum Staatsbankett für Erdogan

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt nicht am Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Schloss Bellevue teil. Das bestätigte das Bundespresseamt am Montag. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Das Bankett findet am Freitagabend auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt. Warum Merkel fehlen wird, ist bisher nicht bekannt.

Mehrere Oppositionspolitiker hatten ihre Teilnahme an der Veranstaltung aus Protest gegen die Politik des türkischen Präsidenten abgesagt. „Ein Staatsbesuch von Erdogan mit allen Ehren ist mindestens zum jetzigen Zeitpunkt ein falsches Signal", sagte FDP-Chef Christian Lindner unserer Redaktion. "Die Bundesregierung hätte allen Beteiligten diese Peinlichkeit ersparen können, indem sie einen schlichten Arbeitsbesuch angesetzt hätte." Für ihn sei von vornherein klar gewesen, dass er die Einladung zum Staatsbankett nicht annehmen werde, weil er "nicht Teil von Erdogan-Propaganda" sein wolle.

Der ehemalige Grünen-Chef Cem Özdemir will dagegen am Bankett teilnehmen. „Die Opposition in Deutschland gehört zur Politik dieses Landes dazu, wir sind ein fester und notwendiger Bestandteil unserer Demokratie.“ Auch ein noch so mächtiger Präsident könne diesen Regeln nicht entgehen. „Er muss mich, der für die Kritik an seiner autoritären Politik steht, sehen und aushalten.“

Erdogan will vom 27. bis 29. September Deutschland besuchen.

(wer/AFP/dpa)