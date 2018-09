später lesen Medienberichte Thüringer Verfassungsschutz will Beobachtung der AfD prüfen FOTO: dpa / dpa, msc fdt FOTO: dpa / dpa, msc fdt Teilen

Twittern







In Thüringen rückt eine Beobachtung der AfD offenbar näher. Laut übereinstimmenden Medienberichten will der Verfassungsschutz die Partei in dem Bundesland zu einem Prüffall erklären.