Thüringer AfD wählt Höcke zum Spitzenkandidaten

Beim Landesparteitag in Arnstadt votierten 84,4 Prozent der Delegierten für Landessprecher Höcke, wie die Thüringer AfD am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Auf Höcke entfielen demnach 238 Stimmen, 44 Delegierte stimmten gegen ihn.

Die Landtagswahl in dem Bundesland soll am 27. Oktober 2019 stattfinden. Beim letzten Urnengang fünf Jahre zuvor war die AfD auf Anhieb mit 10,6 Prozent der Stimmen hinter CDU, Linken und der SPD zur viertstärksten Kraft im Erfurter Landtag aufgestiegen.

Höcke gilt als Rechtsaußen seiner Partei. Für Schlagzeilen sorgte vor allem seine umstrittene Dresdner Rede, in der er im Januar 2017 offenbar in Anspielung auf das Holocaustmahnmal in Berlin von einem "Denkmal der Schande" gesprochen hatte. Der AfD-Bundesvorstand hatte daraufhin einen Monat später unter Federführung der damaligen Parteivorsitzenden Frauke Petry ein Ausschlussverfahren gegen Höcke beschlossen. Das Thüringer Landesschiedsgericht lehnte diesen Antrag im Mai dieses Jahres aber ab.

(jco/AFP)