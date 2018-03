AfD in Sachsen-Anhalt wählt Oliver Kirchner zum neuen Vorsitzenden

Die Neuwahl war nötig geworden, weil Poggenburg, der wie der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke zum rechtsnationalen Parteiflügel der AfD gehört, vor drei Wochen überraschend seinen Rückzug angekündigt hatte. Den Posten des Vertreters übernimmt der 27 Jahre alte Ulrich Siegmund aus der Altmark.

Neben dem Fraktionsvorsitz will Poggenburg in wenigen Tagen auch den Parteivorsitz aufgeben. Der 43-Jährige begründete seinen Schritt mit dem medialen Echo und großen Druck nach seiner Rede beim politischen Aschermittwoch.

Dort verunglimpfte er die in Deutschland lebenden Türken pauschal als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber", die in Deutschland "nichts zu suchen und nichts zu melden" hätten. Das brachte ihm bundesweite Empörung und auch parteiinterne Kritik ein. Bei einer fraktionsinternen Auswertung der Rede hatte er in einer geheimen Abstimmung fast keine Unterstützer mehr gefunden.

(gaa)