AfD bildet Task-Force gegen Verfassungsschutz-Beobachtung

Die AfD will eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz vermeiden. Sollte es doch so weit kommen, will sich die Partei mit juristischen Mitteln dagegen wehren. Fraktionschefin Alice Weidel findet auch mahnende Worte für ihren Parteikollegen Björn Höcke.