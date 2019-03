später lesen EuGH-Urteil Deutschland darf Flüchtlinge auch in Länder mit schwachem Sozialsystem abschieben FOTO: dpa / Daniel Maurer FOTO: dpa / Daniel Maurer Teilen

Der Europäische Gerichtshof erleichtert Abschiebungen in andere EU-Länder. Deutschland darf demnach Flüchtlinge auch in Länder abschieben, in denen nicht sichergestellt ist, dass der Umgang mit den Migranten dort EU-Recht entspricht.