Weber will 2019 EU-Kommissionspräsident werden

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber will nächster Präsident der EU-Kommission werden. Er wolle dafür als „Spitzenkandidat“ der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der Europawahl im kommenden Jahr antreten, kündigte Weber am Mittwoch auf Twitter an. Der Vize-CSU-Chef ist damit der erste Bewerber für die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, der bei der Wahl im Mai nicht für eine weitere Amtszeit antritt.

Die endgültige Entscheidung über Kandidatur fällt die EVP auf einem Parteitag Anfang November. Als Konkurrenten für den 46-jährigen Weber werden der EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier und der frühere finnische Ministerpräsident Alexander Stubb gehandelt. Die Bewerbungsfrist für den Posten bei den europäischen Christdemokratien läuft noch bis zum 17. Oktober.

(wer/dpa/AFP/rtr)