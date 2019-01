Es machte Sinn, dass Theresa May als Ort ihrer Rede eine Fabrik in Stoke-on-Trent wählte, wo 69,4 Prozent der Leute im Referendum für den EU-Austritt gestimmt hatten. Einige Abgeordnete in Westminster, sagte die Premierministerin am Montagmittag, würden alles daran setzen, „den Brexit zu verzögern oder gar zu verhindern“. Am Dienstagabend wird das Unterhaus in einer historischen Abstimmung über den Deal befinden, den May mit Brüssel ausgehandelt hat. Sollte er abgelehnt werden, warnte May in ihrer Rede, würde das einen Exit vom Brexit wahrscheinlicher machen als einen ungeregelten Austritt, ein sogenanntes No-Deal-Szenario. Dann aber, warnte die Premierministerin, wenn der Brexit nicht stattfindet, dann würde das „Vertrauen der Bürger in den demokratischen Prozess und in ihre Politiker einen katastrophalen Schaden erleiden.“

Die dramatischen Worte waren an jene Volksvertreter gerichtet, die May noch umzustimmen versucht. Bisher sind etwa ein halbes Dutzend Abgeordnete der Konservativen Partei und vielleicht noch einmal so viele Angehörige der Opposition bereit, ihren Widerstand gegen Mays Brexit-Deal aufzugeben. Aber das wird bei langem nicht reichen. Zuviel Mitglieder ihrer eigenen Regierungsfraktion haben öffentlich erklärt, Mays Brexit-Deal niederstimmen zu wollen. Die Frage ist nicht, ob der Austrittsvertrag abgelehnt, sondern wie deutlich die Niederlage ausfallen wird.

Auch die Schützenhilfe, die May von Brüssel erbeten hat, wird daran kaum etwas ändern können. Die Präsidenten der EU-Kommission und des Europäischen Rates, Jean-Claude Juncker und Donald Tusk, haben am Montag einen gemeinsamen Brief an die Premierministerin geschrieben, in dem sie versuchten, Bedenken gegen den Deal auszuräumen. Knackpunkt ist der sogenannte irische Backstop, der eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindern soll. Diese Auffanglösung sieht vor, dass ganz Großbritannien in der Zollunion verbleibt. Sie soll aber, so die beiden Präsidenten, möglichst nicht aktiviert werden und wenn doch, dann nur „vorübergehend“ gelten. Das wird die Brexit-Hardliner nicht überzeugen können. Der Brief, hieß es von ihrer Seite am Montag, sei rechtlich nicht bindend und auf bloße Zusagen könne man sich nicht verlassen.

May hat durchaus Gründe, vor einem „No Brexit“ zu warnen. In den letzten Tagen wurde immer deutlicher, wie schwach mittlerweile ihre Regierung ist. Genug Mitglieder ihrer Fraktion hatten mit der Opposition gestimmt, um May zu verwehren, nach einem Verlust der Abstimmung über ihren Deal auf Zeit spielen zu wollen. Jetzt muss sie nach drei Sitzungstagen, also voraussichtlich am kommenden Montag, ihren Plan B vorstellen. Sollte der lauten, auf einen No Deal zusteuern zu wollen, haben Abgeordnete ebenfalls Pläne. Sie wollen die Geschäftsordnung des Parlaments ändern, um Hinterbänklern zu erlauben, die Tagesordnung zu kontrollieren und selbst Gesetze einbringen zu können. Damit wäre ein Weg gefunden, ein zweites Referendum in die Wege zu leiten. Genau das ist der Grund für Mays Furcht: Ihr würde das Heft aus der Hand genommen, und in einer zweiten Volksbefragung könnten sich die Briten für einen Verbleib in der EU aussprechen. Zu einer „People‘s Vote“ könnte es dann kommen, wenn Labour sie unterstützt. Die Position des Oppositionsführers Jeremy Corbyn ist allerdings, zuerst einmal die Macht in Westminster übernehmen zu wollen. Sollte May die Abstimmung an diesem Dienstag verlieren, wird Labour, erklärte Corbyn, ein Misstrauensvotum im Parlament einbringen. Was der Alt-Linke will, sind vorgezogene Neuwahlen. Erst wenn dieser Weg nicht möglich ist, könnte Labour sich entschließen, ebenfalls nach einem zweiten Referendum zu rufen.