„Der Andy“ mit der Gießkanne

„Der Andy wird es schon richten“, heißt es in der CSU. „Der Andy“, wie er in seiner Partei gerne genannt wird, ist Andreas Franz Scheuer, 43 Jahre alt, seit 2002 Bundestagsabgeordneter. Er war von 2009 bis 2013 Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, dann wurde er CSU-Generalsekretär. Nun bekommt „der Andy“ den Job des Verkehrs- und Infrastrukturministers im neuen Kabinett Angela Merkels. Er wird der Herr der Gießkanne; ein wichtiger Posten ganz besonders für die CSU.

Andreas Scheuer muss vieles richten, das ist wahr. Die Liste der Probleme und Herausforderungen im Verkehrs- und Infrastrukturbereich ist ellenlang: Dieselkrise, marode Brücken und Straßen, das Verkehrschaos im Stauland, der Zustand der Bahn, die Planungsbeschleunigung bei Großprojekten, die Digitalisierung der Straße und der Umstieg aufs E-Auto. Oder die Kapazitätserweiterung der Flughäfen, die Vernetzung, die Schifffahrt und die Sorgen der Radler – um nur einige Baustellen zu nennen, die auf zehn Seiten im schwarz-roten Koalitionsvertrag benannt werden. Das alles sind Herkulesaufgaben. Einen weiteren dicken Brocken hat ihm sein Vorgänger Alexander Dobrindt hinterlassen, den dieser in den vier Jahren seiner Amtszeit nicht abräumen konnte: Die Pkw-Maut nur für Ausländer, eine CSU-Idee. „Mit Vollgas“ sei man bei der Umsetzung, beteuert Scheuer bereits.

„Der Andy“ hat allerdings nicht nur Freunde. Seine Loyalität zu Parteichef Horst Seehofer nimmt ihm mancher übel, sie hat ihm aber den neuen Posten eingebracht. Obwohl der Niederbayer (verheiratet, eine Tochter) erst den Europawahlkampf 2014 und dann den Bundestagswahlkampf 2017 wenig erfolgreich für die CSU managte. Hinzu kommt, dass aus seiner Zeit als Generalsekretär so manche Attacke auf den politischen Gegner nicht vergessen ist. Die Opposition wird daher versuchen, ihm das Leben schwer zu machen – insbesondere die Grünen. Eine Erfahrung, die auch schon Dobrindt machen musste, der vor dem Wechsel ins Ministeramt ebenfalls CSU-General war. Außerdem kann „der Andy“ zwar gut und plakativ reden, „doch es fehlt manchmal an Substanz“, unkt man in der Partei.