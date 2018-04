später lesen Handelsfragen im Fokus Weißes Haus bestätigt Besuch Merkels bei Trump FOTO: Michael Kappeler FOTO: Michael Kappeler Teilen

Twittern







Bundeskanzlerin Angela Merkel wird in nächster Zeit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus treffen. Das bestätigte ein Sprecher Trumps am Rande eines Besuchs des Präsidenten in West Virginia. An den Details des Treffens werde noch gearbeitet. dpa