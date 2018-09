Washington und Pjöngjang nähern sich dank Korea-Gipfel wieder an

Die Beschlüsse des Korea-Gipfels haben den stockenden Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang neues Leben eingehaucht. US-Außenminister Mike Pompeo lud seinen Kollegen Ri Yong Ho für kommende Woche zu Gesprächen nach New York ein. „Zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ seien nordkoreanische Vertreter überdies aufgefordert, in Wien mit Stephen Biegun, dem US-Sondergesandten für Nordkorea, zusammenzutreffen.

Pompeo sprach vom Beginn von Verhandlungen, die die Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea durch einen „Prozess der rapiden Nuklearisierung verändern“ werde, der bis Januar 2021 abgeschlossen sein solle, wie es Machthaber Kim Jong Un versprochen habe. Dadurch solle beständiger und stabiler Frieden auf der koreanischen Halbinsel aufgebaut werden, teilte der US-Chefdiplomat mit.

Die Diplomatie zwischen Washington und Pjöngjang tritt seit dem historischen Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kim im Juni in Singapur auf der Stelle. Dort hatte der nordkoreanische Machthaber in einer vage gehaltenen Vereinbarung atomare Abrüstung im Gegenzug für Sicherheitsgarantien versprochen.

Angesichts ausbleibender Fortschritte stand Südkoreas Präsident Moon Jae In bei seinem dritten Gipfel mit Kim diese Woche unter massivem Druck aus Washington, dem Machthaber Zugeständnisse abzuringen. In Pjöngjang vereinbarten Moon und Kim am Mittwoch etliche Schritte zu besseren Beziehungen. Nordkoreas Machthaber versprach einen Abbau der wichtigsten Raketentest-Anlage unter Aufsicht von internationalen Experten sowie eine Schließung des Nuklear-Komplexes Yongbyon.

Für letztere Zusage verlangte Kim aber zugleich nicht näher genannte „entsprechende Schritte“ der USA. Damit dürfte Pjöngjangs Wunsch nach einem von Washington erklärten formalen Ende des Korea-Kriegs gemeint sein, der 1953 ohne Friedensvertrag endete. Daher befindet sich die koreanische Halbinsel völkerrechtlich noch im Kriegszustand. Zudem dürfte sich Nordkorea eine Lockerung der US-geführten Sanktionen wünschen, die seine Wirtschaft lähmen. Die USA verlangen aber eine unumkehrbare Denuklearisierung.

Zwar stellte Kim nicht eine Aufgabe seines Atomwaffenarsenals und ballistischer Raketen in Aussicht, doch zeigte sich Trump begeistert von den Beschlüssen des Korea-Gipfels.

In Nordkorea begingen Moon und Kim ihren letzten Gipfeltag. Zum Abschluss machten sie sich am Donnerstag zum Vulkan Paektu auf, dem höchsten Berg Nordkoreas. Am Donnerstag flog Moon an Bord einer Maschine zu einem nahegelegenen Flughafen, wo sein Gastgeber schon auf ihn wartete. Mit Fahrzeugen machten sie sich dann zum an der Grenze zu China gelegenen Berg auf.

Der von einem tiefen Kratersee geprägte Paektu ist den Nordkoreanern heilig. Um den Vulkan rankt sich ein Mythos, aus dem die Kim-Dynastie ihren Herrschaftsanspruch ableitet. Demnach teilen Mitglieder der Familie eine „Paektu-Blutlinie“. Der Vulkan wird zudem auf dem Staatswappen abgebildet, etliche Prestigeprojekte von Raketen bis hin zu Kraftwerken tragen seinen Namen.

Noch am Donnerstag wollte Moon nach Seoul zurückkehren.

Am Vorabend hatte er auf einer Sportveranstaltung in einem Stadion in Pjöngjang vor zahlreichen Besuchern für Frieden und Einheit geworben. „Wir haben 5000 Jahre lang zusammengelebt und seit nunmehr 70 Jahren in Trennung“, sagte Moon am Mittwochabend anlässlich Massenspielen in der Arena. „Ich schlage nun vor, dass wir die Feindseligkeiten der vergangenen 70 Jahre völlig beseitigen und einen großen Schritt hin zum Frieden machen, damit wir wieder eins werden können.“ Laut Seoul zogen die Massenspiele rund 150 000 Zuschauer an.

