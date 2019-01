Rosenstein ist im Justizministerium unter anderem für die Russland-Untersuchung des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller zuständig. Sie untersucht die mutmaßliche russische Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl 2016 und mögliche Absprachen mit dem Wahlkampfteam von Donald Trump. Nachdem Ex-Justizminister Sessions sich selbst wegen Befangenheit von der Russland-Untersuchung distanziert hatte, übernahm Rosenstein und setzte Mueller als Ermittler ein. Der erstattet ihm nach wie vor regelmäßig Bericht.

Sollte an den Zuständigkeiten nichts geändert werden, würde Barr die Verantwortung für die Russland-Untersuchung zufallen, wenn er Justizminister wird. Er muss sich kommende Woche den Fragen der Senatoren im Justizausschuss stellen. Es wird damit gerechnet, dass besonders die Demokraten ihn über seine Einstellung zur Mueller-Untersuchung löchern werden. Präsident Trump wurde bereits mehrfach vorgeworfen, die Russland-Ermittlungen einstellen und Mueller feuern zu wollen.

Barr, der bereits unter Ex-Präsident George H.W. Bush Anfang der 1990er Justizminister war, hatte sich einige Male kritisch über die Russland-Untersuchung geäußert. Im vergangenen Jahr schickte er ungefragt eine Nachricht an das Justizministerium, in der er speziell den Teil der Ermittlungen kritisierte, der sich damit befasst, ob Trump mit der Entlassung von FBI-Chef James Comey die Arbeit der Justiz behindern wollte.

Rosenstein hatte bei einer Pressekonferenz im Dezember gesagt, dass die Mueller-Untersuchung angemessen ablaufen werde, egal, wer damit betraut sei. Barr würde ein ausgezeichneter Justizminister sein, wenn er für das Amt bestätigte werde, sagte Rosenstein weiter.

Trump hatte Barr für den Posten nominiert, nachdem er nach der Kongresswahl im November seinen Justizminister Sessions entlassen hatte. Sessions war schon früh in seiner Amtszeit bei Trump in Ungnade gefallen, weil er sich aus der Russland-Untersuchung herausgenommen hatte. Sobald Barr vom Justizausschuss und vom gesamten Senat bestätigt wird, darf er sein Amt antreten. Dieser Prozess kann nach der ersten Anhörung am 15. Januar noch mehrere Wochen dauern.

Einen genauen Zeitpunkt für den Rücktritt von Rosenstein gibt es damit nicht. Die AP erfuhr nur, dass er irgendwann nach der Amtsübernahme von Barr stattfinden soll. Dass neue Minister ihre eigenen Stellvertreter mitbringen, ist nicht ungewöhnlich. Barr hatte in seinem engeren Kreis bereits angedeutet, dass er eine eigene Nummer Zwei will.

(cpas/AP/dpa)