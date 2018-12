später lesen Wegen Streit um Mauer an Mexiko-Grenze „Shutdown“ legt US-Regierung von Donald Trump zum Teil lahm FOTO: AP / Evan Vucci FOTO: AP / Evan Vucci Teilen

In den USA sind kurz vor Weihnachten die Regierungsgeschäfte teilweise lahmgelegt. Um Mitternacht (Ortszeit) - am Samstagmorgen um 6 Uhr deutscher Zeit - trat eine Haushaltssperre für Teile der US-Regierung in Kraft.