Der Zugriff sei am Freitag „in einer Spionageoperation“ erfolgt, hieß es lediglich. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass gab den Namen des Festgenommenen mit Paul Whelan an. Spionagevorwürfe werden in Russland mit bis zu 20 Jahren Gefängnis geahndet.

Die US-Botschaft in Moskau äußerte sich zu der Festnahme des US-Bürgers zunächst nicht. Die amerikanisch-russischen Beziehungen sind wegen diverser Konflikte von der Ukraine über Syrien bis hin zu Vorwürfen russischer Einmischung in die US-Wahlen 2016 auf einem Tiefpunkt.

(csi/dpa)