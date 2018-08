Uri Avnery im Alter von 94 Jahren gestorben

Avnery ist in der Nacht zum Montag in Tel Aviv gestorben. Dies bestätigte ein Sprecher des Ichilov-Krankenhauses. Der 94-Jährige mit deutschen Wurzeln hatte Anfang des Monats einen Schlaganfall erlitten und lag seither im Krankenhaus.

Präsident Reuvin Rivlin ehrte Avnery als „ewigen Oppositionellen“. Sein Kampf für die Meinungsfreiheit „ebnete den Weg für Israel als junges Land“. Avnery hatte sein Leben lang um eine Lösung im Nahost-Konflikt gerungen und war in Israel umstritten. Rivlin sagte: „Wir hatten starke Differenzen. Aber diese verblassten gegenüber dem Bestreben, hier eine freie und starke Gesellschaft aufzubauen.“

Uri Avnery wurde am 10. September 1923 als Helmut Ostermann im westfälischen Beckum geboren. Er wuchs in Hannover auf und wanderte 1933 mit seiner Familie nach Palästina ein. Im ersten Nahostkrieg von 1948 wurde er im Kampf schwer verwundet. Von 1950 an war er Herausgeber und Chefredakteur des Nachrichtenmagazins „Haolam Haseh“ (Diese Welt). Auf die Redaktionsräume und die Druckerei wurden mehrmals Bombenanschläge verübt. 1975 wurde er Opfer eines Attentats, das er überlebte.

Oppositionsführerin und Ex-Außenministerin Zipi Livni nannte Avnery „wegweisend“. „Er setzte sich ein für seine Positionen trotz der Attacken und pflanzte die Ideen von Frieden und Mäßigung in das Herz Israels - selbst als diese nicht im Lexikon standen.“

1993 gründete Avnery die Menschenrechtsgruppe Gusch Schalom (Friedensblock). Dabei galt er vielen als engagierter Kämpfer für den Frieden, anderen als Verräter an der zionistischen Sache. Auch als Parlamentsabgeordneter hatte er sich nach 1965 in insgesamt drei Amtsperioden für seine Ziele eingesetzt.

Avnery war ein Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung. Israel hat 1967 während des Sechstagekrieges unter anderem das Westjordanland, Ost-Jerusalem und den Gazastreifen erobert. Die Palästinenser wollen diese Gebiete für einen eigenen Staat Palästina mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Der arabische Abgeordnete Aiman Odeh zeigte sich betroffen vom Tod Avnerys, „der sein Leben dem Frieden gewidmet hat, einer besseren Zukunft für die beiden Völker und der Gründung eines palästinensischen Staates“.

Gemeinsam mit seiner Frau Rachel erhielt Avnery 2001 den Alternativen Nobelpreis für die Gründung von Gusch Schalom. Die Lehrerin und Fotografin starb bereits 2011.

(felt/dpa)