später lesen Namensstreit mit Mazedonien Tsipras stellt sich Vertrauensabstimmung FOTO: Jean-Francois Badias FOTO: Jean-Francois Badias Teilen

Twittern







Das griechische Parlament wird am späten Mittwochabend entscheiden, ob Alexis Tsipras in Griechenland weiter regiert. Dies teilte das Parlamentspräsidium in Athen mit. dpa