Die Populisten von Prag

Fünf Jahre ist es jetzt her, dass sich mitten auf der Moldau, vor der historischen Kulisse der Prager Burg, in leuchtendem Lila ein überdimensionierter Mittelfinger in die Luft reckte. Der tschechische Aktionskünstler David Cerny zeigte den Mächtigen des Landes damals, weithin sichtbar und unmissverständlich, den Stinkefinger. Er begründete die Errichtung der Skulptur, die auf einem Ponton im Fluss schwamm, mit der Politik der „kommunistischen Bastarde auf der Burg“.

Auf dem Hradschin residieren seit der Trennung von der Slowakei 1993 die Staatsoberhäupter der Tschechischen Republik. Den Anfang machte der weltweit verehrte Dichterpräsident Václav Havel. 2013 jedoch, als Cerny seinem Unmut künstlerisch Luft machte, hatten die Tschechen gerade einen weit weniger geachteten Mann auf die Burg gewählt: den Linkspopulisten Milos Zeman, dessen enge, noch auf Sowjetzeiten zurückgehende Kontakte nach Moskau so berüchtigt sind wie sein Hang zu öffentlichen Pöbeleien. 2016 etwa riet er: „Wenn man einen Politiker loswerden will, dann gibt es auch den undemokratischen Weg, und der heißt Kalaschnikow.“ Politiker erschießen? Natürlich war das nur ein Scherz. Oder doch nicht?

Die Konfrontation zwischen Cerny und Zeman vor fünf Jahren war der wohl krasseste Ausdruck einer verbreiteten Politikverdrossenheit in Tschechien, die damals mit dem Begriff „Stinkefinger-Stimmung“ beschrieben wurde. Profiteur war vor allem ein Mann: Andrej Babis.

Der milliardenschwere Oli­garch und Medienmogul eroberte mit seiner Protestpartei Ano (Aktion unzufriedener Bürger) bei der Parlamentswahl im Herbst 2013 auf Anhieb fast ein Viertel der Mandate. Die meisten Beobachter waren sich einig, dass es schlimmer nun nicht mehr kommen könne.

Doch im Spätsommer 2018 ist klar, dass sich die politische Kultur an der Moldau keineswegs verbessert hat, sondern in einen noch tieferen Abgrund gestürzt ist. Es begann im Herbst 2017, als Babis mit einer Anti-Migrationskampagne bei der Parlamentswahl triumphierte. Seine Ano, die faktisch eine Ein-Mann-Partei ist, erhielt rund 30 Prozent der Stimmen. Das entsprach 78 von 200 Mandaten. Dennoch gelang es Babis lange Zeit nicht, eine Koalition zu bilden. Hauptgrund: Gegen den 63-Jährigen ermitteln tschechische und EU-Behörden wegen Subventionsbetrugs.

Die Wurzeln des Reichtums, den Babis mit einer Agrar-Chemie-Holding angehäuft hat, liegen bis heute im Halbdunkel. Sicher dagegen ist, dass der gebürtige Slowake – und Diplomatensohn aus Zeiten der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik – nach der Wende in postkommunistischen Kreisen bestens vernetzt war und entsprechend gute Startbedingungen hatte. Dass es ausgerechnet Babis mit der Parole „Wir stehlen nicht“ gelang, ein Drittel der tschechischen Wähler davon zu überzeugen, er sei als kampferprobter Manager ein besserer Politiker als alle Sozialdemokraten, Konservativen, Grünen und Liberalen zusammen, das sagt vermutlich mehr über die Unzufriedenheit im Land aus als Cernys „Stinkefinger“ des Jahres 2013.

Seit sieben Wochen nun regiert der rechtspopulistische Babis als Chef einer Minderheitsregierung, die sich von den nie gewendeten tschechischen Steinzeitkommunisten unterstützen lässt. Mit im Boot ist auch die sozialdemokratische Partei CSSD, die in Prag eine ähnlich staatstragende Rolle spielt wie die SPD in Berlin: Die CSSD leidet unter dieser Koalition, aber ohne sie wäre das Land unregierbar. Und genau an dieser Stelle kam wieder Präsident Zeman ins Spiel, den die Tschechen Anfang des Jahres mit einer hauchdünnen Mehrheit für fünf weitere Jahre im Amt bestätigt hatten.

Zeman (73), der sich selbst als urwüchsigen Sozialisten bezeichnet, und der zehn Jahre jüngere Babis, der sich gern als Vorkämpfer des bürgerlichen Liberalismus präsentiert, mögen einander. Politisch treffen sie sich in dem ungebremsten Populismus, der ihnen gemein ist, und so stellte der Präsident nach dem Wahltriumph der Ano-Bewegung immer wieder klar, dass es keine Neuwahl geben werde. Babis solle regieren und niemand sonst. Als die Sozialdemokraten einen linksliberalen EU-Abgeordneten als Außenminister nominierten, lehnte Zeman den Kandidaten mit der Begründung ab, ein Unterstützer der Migration könne nicht Mitglied einer Anti-Zuwanderungs-Koalition sein.

Nach der Sommerpause also können die Populisten an der Staats- und Regierungsspitze nun zeigen, in welche Richtung sie das Land steuern wollen, dem es, Ironie der Geschichte, wirtschaftlich sehr gut geht. 2017 verzeichnete Tschechien ein Wachstum von 4,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote fiel auf sagenhafte 2,7 Prozent. Das ist ökonomisch betrachtet Vollbeschäftigung. Im EU-Ranking des Versicherungskonzerns Allianz belegte Tschechien zuletzt zweimal in Folge Platz eins als stabilste Volkswirtschaft des Kontinents. Umso drängender stellt sich die Frage, was der Kern jener Unzufriedenheit ist, die Politiker wie Babis und Zeman zu Wahlsiegen und Macht verhilft.

Der Prager Soziologe Jan Cervenka weist darauf hin, dass nicht die absoluten Wirtschaftsdaten für Tschechien der entscheidende Faktor bei der Selbstwahrnehmung seiner Landsleute seien. Viele Osteuropäer verglichen sich vor allem mit den westlichen Staaten vor ihrer Haustür, mit Deutschland und Österreich, frei nach dem Motto: „Wir sind EU-Mitglied, na und? Die Deutschen verdienen sowieso fast dreimal so viel wie wir, und unsere Position innerhalb der EU hat sich seit dem Beitritt nicht verändert – wir werden immer noch als Produktionswerkstätte für die Deutschen wahrgenommen.“ Und dann ballen sie die Faust in der Tasche. Oder sie heben den Mittelfinger.