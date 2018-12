später lesen John Kelly geht Trump wechselt Stabschef im Weißen Haus aus FOTO: Francois Mori FOTO: Francois Mori Teilen

Twittern







US-Präsident Donald Trump wechselt zum zweiten Mal seinen Stabschef im Weißen Haus aus. John Kelly werde zum Jahreswechsel hin gehen, sagte Trump am Samstag in Washington. Ein Nachfolger soll spätestens am Montag bekannt gegeben werden. dpa