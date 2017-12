später lesen Fünftes Wochenende in Folge Tausende demonstrieren gegen Netanjahu und Korruption FOTO: Gali Tibbon FOTO: Gali Tibbon Teilen

Am fünften Wochenende in Folge haben am Samstagabend in Tel Aviv Tausende Israelis gegen Korruption und den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu demonstriert. dpa