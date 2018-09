Gründer des Hakkani-Netzwerks ist laut Taliban tot

Der Islamist Dschalaluddin Hakkani ist nach Angaben der Taliban tot. Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid sagte in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AP am Dienstag, Hakkani sei am Vortag in Afghanistan nach Jahren in schlechter gesundheitlicher Verfassung gestorben. Damit bestätigten sie eine Taliban-Meldung, die am Dienstag per Whatsapp versendet wurde.

Der Gründer und Anführer des afghanischen Hakkani-Netzwerks war seit zehn Jahren gelähmt. Seit einigen Jahren war nichts mehr von ihm gehört worden, 2015 war bereits über seinen Tod berichtet worden. Mudschahid bezeichnete Hakkani als religiösen Gelehrten und beispielhaften Krieger.

Die Vereinigten Staaten hatten das mit den Taliban verbündete Hakkani-Netzwerk 2012 zu einer Terrororganisation erklärt. Hakkani gründete das Hakkani-Netzwerk in den 1970er Jahren. Dieses zählt zu den mächtigsten und gefürchtetsten Gruppen des afghanischen Aufstands und ist eng mit den Taliban verbündet.

Dschalaluddin Hakkanis Nachfolge hatte vor einigen Jahren sein Sohn Siradschuddin Hakkani übernommen, der auch stellvertretender Anführer der afghanischen Taliban ist.

(mba/dpa)