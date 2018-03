Stormy Daniels droht Donald Trump mit Beweisen

Stormy Daniels hat Beweise für ihre Behauptung, eine Affäre mit dem US-Präsidenten gehabt zu haben. Das sagte ihr Anwalt Michael Avenatti dem Sender CNN, nachdem er zuvor auf Twitter ein Foto mit einer CD oder DVD veröffentlicht hatte - kommentiert mit dem Satz: "Wenn ein Bild mehr wert ist als 1000 Worte, wie viel ist dieses wert????" In dem CNN-Interview erklärte Avenatti nun, dass das Foto ein "Warnschuss" an Trump und sein Team sei. Offenbar will Avenatti andeuten, dass sich auf der CD kompromittierende Bilder befinden.

"Warnschuss an Michael Cohen"

Clifford behauptet, 2006 eine Affäre mit Trump gehabt zu haben, der das aber bestreitet. Sein persönlicher Anwalt Michael Cohen traf indes vor der Wahl 2016 eine Vereinbarung mit Clifford: Er zahlte ihr im Gegenzug für ihr Schweigen 130.000 Dollar - angeblich aus eigener Tasche und ohne Wissen Trumps. Clifford argumentiert nun, dass diese Übereinkunft nie gültig war, weil Trump sie nicht selber unterzeichnet habe, und sie ist vor ein kalifornisches Gericht gezogen. Am Sonntagabend (Ortszeit) will der Sender CBS ein Interview mit ihr ausstrahlen.

Avenatti sagte in dem CNN-Interview, das Foto auf Twitter sei ein "Warnschuss an Michael Cohen und jeden anderen mit Verbindung zu Präsident Trump, dass sie besser nach Sonntagabend sehr, sehr vorsichtig sind mit dem, was sie über meine Mandantin sagen und mit dem Dreh oder den Lügen, die sie dem amerikanischen Volk zu vermitteln versuchen".

(csi/dpa)