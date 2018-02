Steinmeier nach Japan und Südkorea

Bei dem Gespräch dürfte es vor allem um die internationale Lage und den Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm gehen. Im kaiserlichen Palast von Tokio wird der Bundespräsident am Mittwoch von Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko empfangen. Danach fliegt er nach Südkorea weiter, wo er am Freitag an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele teilnimmt.

