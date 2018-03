später lesen Russischer Ex-Spion Skripal wohl an seiner Haustür vergiftet FOTO: rtr, DJM/PAS FOTO: rtr, DJM/PAS Teilen

Der bei einem Anschlag schwer verletzte russische Ex-Spion Sergej Skripal ist nach Erkenntnissen der britischen Ermittler an seinem Haus vergiftet worden. Skripal und seine Tochter Julia seien wahrscheinlich an ihrer Eingangstür mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt gekommen.