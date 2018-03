später lesen Moskau dementiert Kontakt Skripal-Schulfreund: Vergifteter Ex-Spion bat Putin um Gnade FOTO: Andrew Matthews FOTO: Andrew Matthews Teilen

Der vergiftete russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal soll den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Brief um eine Begnadigung gebeten haben. Das sagte ein ehemaliger Schulkamerad Skripals der BBC in einem Interview. dpa