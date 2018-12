später lesen „Gelbwesten“-Proteste Sicherheitsvorkehrungen an Silvester in Paris FOTO: Claude Paris FOTO: Claude Paris Teilen

Twittern







Frankreichs Hauptstadt bereitet sich mit strengen Sicherheitsvorkehrungen auf den Jahreswechsel vor. Am Silvesterabend sollen in Paris rund 12.000 Polizisten im Einsatz sein, kündigte Polizeipräfekt Michel Delpuech am Montag in einem Interview des TV-Senders LCI an. dpa