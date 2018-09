Sozialdemokraten bleiben laut ersten Prognosen stärkste Kraft

Laut einer Nachwahlbefragung des Senders SVT vom Sonntag kam die Partei von Ministerpräsident Stefan Löfven auf 26,2 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Partei werden demnach die rechten Schwedendemokraten mit 19,2 Prozent

Rund 7,5 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, über die Verteilung der 349 Sitze im Stockholmer Reichstag zu bestimmen. Beworben hatten sich rund 6300 Kandidaten. Ein Ergebnis wurde für den Verlauf der Nacht erwartet. Es galt als unwahrscheinlich, dass eine Partei eine Mehrheit von 175 Sitzen im Reichstag erzielen würde.

Wichtigstes Thema im Wahlkampf war der Umgang mit Flüchtlingen in Schweden. Die Wahl war die erste, seit Schweden 2015 etwa 163.000 Einwanderern die Einreise erlaubte. Das waren zwar deutlich weniger als in Deutschland in dem Jahr, aber die höchste Zahl pro Kopf der Bevölkerung in einem europäischen Land.

(felt/dpa)