später lesen Nach einwöchiger Fahrt Schiff mit mehr als 300 Migranten in Spanien eingetroffen FOTO: Olmo Calvo FOTO: Olmo Calvo Teilen

Twittern







Ein Rettungsschiff mit mehr als 300 Migranten an Bord ist nach einwöchiger Fahrt auf dem Mittelmeer in Spanien eingetroffen. Die „Open Arms“ lief gegen neun Uhr in den Hafen von Campamento bei Algeciras im Süden des Landes ein, wie Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. dpa