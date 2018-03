Regierungen weisen weltweit 137 russische Diplomaten aus

Premierministerin Theresa May sagte im britischen Unterhaus, es handle sich um die "größte kollektive Ausweisung russischer Geheimdienstoffiziere in der Geschichte". Folgende Länder haben mit Ausweisungen und anderen diplomatischen Maßnahmen reagiert:

USA: 60 Ausweisungen und die Anordnung, das russische Konsulat in Seattle zu schließen

Großbritannien: 23 russische Diplomaten ausgewiesen

Kanada: Vier Ausweisungen; drei Anträge auf zusätzliche Akkreditierung von Diplomaten abgelehnt

Ukraine: 13 russische Diplomaten ausgewiesen

Deutschland, Frankreich, Polen: Jeweils vier Diplomatenausweisungen

Tschechien, Litauen: Jeweils drei Ausweisungen

Niederlande, Dänemark, Italien, Albanien, Spanien, Australien: Jedes dieser Länder weist zwei russische Diplomaten aus

Schweden, Kroatien, Rumänien, Finnland, Estland, Ungarn: Jeweils eine Ausweisung

Lettland: Ein russischer Diplomat ausgewiesen; ein Repräsentant einer russischen Firma auf eine Schwarze Liste gesetzt

Island: Bilaterale Kontakte auf ranghoher Ebene mit Russland ausgesetzt. Nach Angaben des Außenministeriums wird außerdem kein Regierungsmitglied zur Fußballweltmeisterschaft nach Russland reisen, für die sich die isländische Nationalmannschaft erstmals qualifiziert hat.

Die 28 EU-Regierungen hatten in einer Erklärung des EU-Gipfels am Freitag den Anschlag "in schärfster Weise" verurteilt. Die Staats- und Regierungschefs gingen in der Erklärung mit "hoher Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass die russische Föderation für den Anschlag verantwortlich sei.

