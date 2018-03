später lesen Unabhängigkeit von Katalonien Puigdemont verzichtet auf Kandidatur als Regionalpräsident FOTO: afp FOTO: afp Teilen

Carles Puigdemont, Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter, hat bekanntgegeben, dass er auf das Amt des Regionalpräsidenten verzichtet. "Ich werde nicht für das Amt des Regionalpräsidenten kandidieren", sagte Puigdemont am Donnerstagabend in einer in sozialen Netzwerken verbreiteten Videobotschaft.