Staatsanwaltschaft wirft Manafort Gier und Betrug vor

Im Prozess gegen den Ex-Wahlkampfchef von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, hat die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Gier und Betrug vorgeworfen. Wenn die Geschworenen der Spur von Manaforts Geld folgten, fänden sie lauter Lügen, sagte Staatsanwalt Greg Andres am Mittwoch in seinem Schlussplädoyer vor einem Bundesgericht in Alexandria im US-Staat Virginia. Das Ziel Manaforts sei gewesen, stets über ausreichend Geld zu verfügen, um seinen luxuriösen Lebensstil beibehalten zu können.

Die Anklage versuchte in dem am 31. Juli begonnenen Prozess zu beweisen, dass Manafort von 2010 bis 2014 Einnahmen in Millionenhöhe aus einer Beratertätigkeit für ukrainische Politiker auf ausländischen Banken vor den Steuerbehörden verborgen und später Bankbetrug begangen habe. Manafort wollte vor Gericht weder aussagen, noch benannte er Zeugen der Verteidigung.

Sein Anwalt Richard Westling sagte, Manafort habe mit einem Team von Spezialisten zusammengearbeitet, was zeige, dass er nicht versucht habe, etwas zu verbergen. Die gegen den Angeklagten vorgebrachten Beweise zeigten nicht das ganze Bild.

Die Verteidigung hatte im Prozess versucht, die Schuld an Manaforts finanziellem Fehlverhalten seinem früheren Geschäftspartner Rick Gates zuzuweisen. Dieser sagte als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft aus.

Andres verwies dagegen auf zusätzliche Beweise. Er verlange von den Geschworenen nicht, alle Aussagen von Gates für bare Münze zu nehmen. Die Angaben anderer Zeugen und die vorgelegten Beweismittel genügten, um Manaforts Schuld in allen 18 Anklagepunkten zu beweisen.

Der Prozess gegen Manafort ist der erste, der aus den Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller hervorgegangen ist. Mueller untersucht, ob Trumps Wahlkampfteam mit Russland zusammengearbeitet hat. Im Zentrum des Verfahrens gegen Manafort standen aber dessen Berateraktivitäten in der Ukraine, nicht seine Tätigkeit als Trumps Wahlkampfchef.

(wer/AP/dpa/AFP)