später lesen Der Tag nach den Schüssen Polizei in Utrecht hat Hinweise auf Terrormotiv Teilen

Twittern







Einen Tag nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht hat die Polizei Hinweise auf ein terroristisches Motiv. Dafür spreche unter anderem ein im Fluchtwagen gefundener Brief, teilte die Polizei am Dienstag mit. dpa