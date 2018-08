später lesen Vereinbarung zur Kinderbetreuung Österreich will Kopftücher in Kindergärten verbieten FOTO: AFP, AFP FOTO: AFP, AFP Teilen

Die österreichische Regierung will in Kindergärten künftig das Tragen von Kopftüchern verbieten. Vertreter der Regierung und der Bundesländer haben am Freitag in einem Kindergarten in Niederösterreich eine Vereinbarung zur Kinderbetreuung vorgestellt, in der auch ein entsprechendes Verbot enthalten ist.