später lesen Attacke auf Militärparade Nach Anschlag: Teheran bestellt europäische Diplomaten ein FOTO: Morteza Jaberian FOTO: Morteza Jaberian Teilen

Twittern







Nach einem Anschlag auf eine Militärparade in der iranischen Stadt Ahwas mit Dutzenden Toten hat die iranische Führung in Teheran am Samstagabend diplomatische Vertreter dreier europäischer Staaten einbestellt. dpa