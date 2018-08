Macron fordert bessere Beziehung zwischen der EU zu Russland und Türkei

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich erneut für stärkere strategische Beziehungen der Europäischen Union zu Russland und der Türkei ausgesprochen. So solle die Stabilität der EU gewährleistet werden, sagte er am Donnerstag in der finnischen Hauptstadt Helsinki. „Wir müssen unsere Vision für Russland aktualisieren. In den vergangenen Jahrzehnten waren wir in Fehlern und Missverständnissen gefangen“, sagte Macron.

Bereits am Montag hatte Macron sich dafür ausgesprochen, Europa in der Verteidigungspolitik unabhängiger vom großen Nato-Partner USA zu machen. Die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik müsse grundlegend überprüft werden. Macron hatte für einen neuen Dialog mit Russland plädiert. Gleichzeitig hatte er weiteren Verhandlungen mit der Türkei über einen EU-Beitritt eine Absage erteilt und dies mit dem Kurs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan begründet.

Der finnische Präsident Sauli Niinistö sagte, es sei wichtig für Europa, eine größere Verantwortung für die eigene Sicherheit zu übernehmen. Ministerpräsident Juha Sipilä sprach sich für eine Teilnahme Finnlands an der von Macron am Montag angekündigten Initiative zum Ausbau der europäischen Verteidigung aus.

Finnland ist Mitglied der Europäischen Union, nicht aber des Militärbündnisses Nato. Allerdings ist Finnland Gründungsmitglied der „Partnerschaft für den Frieden“, in der 22 Nicht-Nato-Länder ihre Kooperation mit dem Bündnis festgeschrieben haben.

(ubg/dpa)