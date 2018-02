später lesen Blutige Angriffswellen Lage in Ost-Ghuta: UN-Generalsekretär „zutiefst beunruhigt“ FOTO: Samer Bouidani FOTO: Samer Bouidani Teilen

Angesichts der eskalierenden Gewalt im syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta hat sich UN-Generalsekretär António Guterres „zutiefst beunruhigt“ gezeigt. Besonders die Folgen für die Zivilbevölkerung machten ihm Sorgen, sagte sein Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag (Ortszeit) in New York. dpa