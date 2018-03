John Brennan wirft Trump moralische Verkommenheit vor

"Wenn das gesamte Ausmaß Ihrer Bestechlichkeit, moralischen Verkommenheit und politischen Korruption bekannt wird, werden Sie Ihren rechtmäßigen Platz als blamierter Demagoge im Mülleimer der Geschichte einnehmen", twitterte Brennan, ein ausgewiesener Kritiker Trumps, am Samstag. "Sie mögen Andy McCabe zum Sündenbock machen, aber Sie werden Amerika nicht zerstören....Amerika wird über Sie triumphieren."

McCabe wurde am Freitag von Justizminister Jeff Sessions entlassen. Trump hat McCabe wiederholt der Unehrlichkeit beschuldigt und dessen Entlassung als "großen Tag" für die FBI-Mitarbeiter und die Demokratie gelobt. Brennan war während der zweiten Amtszeit von Präsident Barack Obama Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA.

Und auch der im Mai als FBI-Direktor entlassene James Comey hat sich am Samstag per Twitter direkt an US-Präsident Donald Trump gewandt. "Herr Präsident, das amerikanische Volk wird meine Geschichte sehr bald hören. Und es kann selbst beurteilen, wer ehrenhaft ist und wer nicht", twitterte Comey. Sein Buch "A Higher Loyalty" (Eine höhere Loyalität) soll im April erscheinen.

Trump feuerte Comey im Zusammenhang mit Ermittlungen der Bundespolizei zu möglichen geheimen Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam des späteren Präsidenten und Russland. Anschließend enthüllte Comey sein Unbehagen über eine Reihe von Unterredungen mit Trump vor seiner Entlassung. Comeys damaliger Vize, Andrew McCabe, wurde am Freitag von Justizminister Jeff Sessions entlassen. Trump hat Comey und McCabe wiederholt der Unehrlichkeit beschuldigt.

(felt)