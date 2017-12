später lesen Den USA folgen Jerusalem-Krise: Guatemala will Botschaft verlegen FOTO: Especial FOTO: Especial Teilen

Nach den USA will Guatemala als erster Staat der umstrittenen Entscheidung von US-Präsident Donald Trump folgen und seine Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Das kündigte Präsident Jimmy Morales zu Weihnachten an. dpa