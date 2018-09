später lesen Umstrittener Geldtransfer Iran verzichtet auf Bargeldtransport von 300 Millionen Euro FOTO: dpa / Jens Kalaene FOTO: dpa / Jens Kalaene Teilen

Bargeld in dreistelliger Millionenhöhe in Deutschland abheben und im Flugzeug in den Iran bringen - zu diesem Transport wird es jetzt vorerst doch nicht kommen. Die USA hatten auf eine Absage des Transfers gedrängt.