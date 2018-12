später lesen Erderhitzung kein Fake Heiße Phase der UN-Klimakonferenz in Polen FOTO: Andrzej Grygiel FOTO: Andrzej Grygiel Teilen

Mit einer Bilanz der bisherigen Klimaschutz-Bemühungen ist am Montag der UN-Klimagipfel in Polen in Anwesenheit von Regierungschefs und Ministern in die entscheidende Phase gegangen. dpa