Der US-Präsident hat offenbar einen Ausweg gefunden, um an die geforderten Milliarden für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko zu kommen. Wie das Weiße Haus am Abend bestätigt, will er den nationalen Notstand ausrufen.