später lesen Demos gegen Macron-Politik „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich werden kleiner FOTO: Kamil Zihnioglu FOTO: Kamil Zihnioglu Teilen

Twittern







In Frankreich hat es am Samstag wieder an zahlreichen Orten Proteste der „Gelbwesten“ gegeben. Es gingen aber weniger Menschen auf die Straße als an den vergangenen Wochenenden, wie der Radionachrichtensender Franceinfo berichtete. dpa