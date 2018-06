später lesen G7-Gipfel in Kanada Donald Trump gegen alle Teilen

Twittern







Die westliche Wertegemeinschaft mit den USA droht nach einer beispiellosen Abkehr ihres Präsidenten Donald Trump vom G7-Gipfel in Kanada via Twitter auseinanderzufallen. Parteiübergreifend reagierten Politiker im In- und Ausland empört auf den nachträglichen Ausstieg Trumps aus der zunächst in La Malbaie bei Québec gemeinsam beschlossenen Abschlusserklärung. Kristina Dunz