später lesen Chaos in Frankreich Wer sind die Drahtzieher der „Gelbwesten“? FOTO: dpa / Bob Edme FOTO: dpa / Bob Edme Teilen

Twittern







Sie zündeten Autos an, warfen Schaufenster ein und sorgten für Chaos in Paris. Die „Gelbwesten“ haben Spuren hinterlassen in Frankreich. Aber wer steckt dahinter?