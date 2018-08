später lesen Tod mit 80 Jahren Ex-UN-Generalsekretär Kofi Annan gestorben FOTO: Luca Bruno FOTO: Luca Bruno Teilen

Twittern







Der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan ist am Samstag im Alter von 80 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Seine Frau Nane und ihre drei Kinder seien in seinen letzten Tagen an seiner Seite gewesen, teilte seine Stiftung mit. dpa