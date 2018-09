später lesen Wirtschaftliche Konsequenzen EU-Ratspräsident will Brexit-Sondergipfel im November FOTO: European Union FOTO: European Union Teilen

Twittern







EU-Ratspräsident Donald Tusk will einen Brexit-Sondergipfel im November. Den Vorschlag werde er beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs diese Woche in Salzburg machen, hieß es aus EU-Kreisen in Brüssel. dpa