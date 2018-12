Die Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien die EU am 29. März 2019 ohne Abkommen verlasse, „liegt inzwischen mindestens bei 50 Prozent“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. Die möglichen Folgen eines solchen ungeordneten Austritts wären gravierend: „Wir sollten dieses Szenario bitterernst nehmen, das gilt vor allem auch für die Unternehmen, die sich dringend so gut wie irgend möglich auf diesen Schock vorbereiten müssen.“ Er gehe davon aus, sagte der langjährige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments, dass die britische Premierministerin Theresa May im Januar versuchen werde, das Unterhaus vor die Wahl zu stellen, entweder dem von ihr mit der EU ausgehandelten Brexit-Abkommen zuzustimmen, oder aber den EU-Austritt ganz abzublasen. Sollte ihr Plan nicht aufgehen, sei ein zweites Brexit-Referendum denkbar, so Brok. Dessen Ausgang sei jedoch völlig ungewiss.

Die EU-Kommission stellt am Mittwoch in Brüssel ihre Planungen für den Fall eines ungeregelten Austritts von Großbritannien aus der Europäischen Union vor. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte die Vorlage der Notfallpläne in der vergangenen Woche angekündigt, nachdem der EU-Gipfel keine Klarheit über die genauen Umstände des britischen Ausscheidens am 29. März 2019 gebracht hatte.

Zwar haben die EU und Großbritannien bereits ein Abkommen über einen geregelten Brexit ausgearbeitet - allerdings hat dieses derzeit keine Chance auf die erforderliche Mehrheit im britischen Parlament. Auch die britische Seite treibt ihre Vorbereitungen für einen Brexit ohne Abkommen voran. Das Kabinett erklärte die Vorbereitungen am Dienstag zur Priorität. Der Verteidigungsminister kündigte die Bereitstellung von 3500 Soldaten für den Fall eines harten Brexit an.