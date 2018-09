später lesen Migranten auf der „Diciotti“ Ermittlungen gegen Salvini wegen Freiheitsberaubung FOTO: Massimo Percossi FOTO: Massimo Percossi Teilen

Die italienische Staatsanwaltschaft wirft Innenminister Matteo Salvini Freiheitsberaubung von Migranten vor und hat offiziell Ermittlungen eingeleitet. Der Chef der rechten Lega verlas am Freitag live in einem Facebook-Video auf theatralische Art das Schreiben der Staatsanwaltschaft in Palermo. dpa