Erdogan wünscht sich Ende der Spannungen mit Deutschland

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will mit seinem Staatsbesuch in Deutschland die Spannungen zwischen Berlin und Ankara „vollständig“ hinter sich lassen. Das habe bei seinem Besuch Priorität, sagte er vor seinem Abflug zur UN-Vollversammlung am Istanbuler Flughafen Atatürk. dpa