Trump beschließt Zölle auf China-Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar

US-Präsident Donald Trump weitet die Strafzölle auf chinesische Waren nochmals massiv aus. Er kündigte am Montag neue Zölle auf Importe im Gesamtwert von rund 200 Milliarden Dollar (171 Milliarden Euro) an.

In einer ersten Stufe sollen die Zölle am 24. September in Kraft treten und zehn Prozent betragen, zum Beginn des nächsten Jahres sollen diese Zölle dann auf 25 Prozent steigen, wie Trump in einer vom Weißen Haus verbreiteten Erklärung angab.

(sbl/AFP/Reuters)