Gedenkgottesdienst in Berlin Deutschland und Namibia erinnern an Opfer der Kolonialzeit FOTO: Gregor Fischer FOTO: Gregor Fischer

Deutsche und Namibier haben gemeinsam an die deutsche Kolonialherrschaft im heutigen Namibia erinnert. Nach einem Festgottesdienst in der Französischen Friedrichstadtkirche am Berliner Gendarmenmarkt wird die Bundesregierung 19 Schädel sowie Knochen und Hautreste an eine Delegation aus Namibia übergeben. dpa